الامارات | السعودية تستضيف "السوبر" الإسباني للمرة الرابعة مطلع 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستستضيف السعودية بطولة الكأس السوبر الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة بين 10 و24 يناير 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد الإسباني للعبة اليوم. وتقام البطولة على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر في العاصمة الرياض بنظام خروج المغلوب، بمشاركة أندية ريال مدريد بطل الكأس المحلية، برشلونة بطل الدوري، أتلتيكو مدريد ثالث الدوري وأوساسونا وصيف الكأس.

ويلتقي في المباراة الأولى 10 يناير ريال مدريد وجاره العاصمي أتلتيكو مدريد، على أن يواجه برشلونة حامل اللقب نظيره أوساسونا الخميس 11 منه. ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام الأحد 14 يناير. وهذه النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة الخليجية، بعد 2020 في جدة وتوّج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية وتوّج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022، قبل أن يحرز برشلونة لقب نسخة 2023 الأخيرة. وقالت وزارة الرياضة والاتحاد الاسباني ان النسخة المقبلة ستحظى بتغطية موسّعة من قبل القنوات والمنصات العالمية، ومنها شبكة موفيستار.