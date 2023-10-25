موعد عودة أحمد حجازي للمشاركة مع نادي الاتحاد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يتماثل النجم الدولي المصري أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بالرباط الصليبي، ويقترب من المشاركة في المباريات الرسمية مع العميد في الفترة المقبلة.

موعد عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد

شارك أحمد حجازي في التدريبات مؤخرًا بداية من التأهيل البدني والذي ينتهي بدخوله المران الجماعي للفريق الأول، ومنه لتجهيز المدافع الدولي للمشاركة في المباريات الرسمية.

عودة أحمد حجازي للمشاركة مع نادي الاتحاد ستكون بداية من مباريات دوري أبطال آسيا بلقاء نادي أجمك إف سي الأوزبكي في الجولة الخامسة، والمقرر لها بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

مباراة أحمد حجازي الأولى مع نادي الاتحاد ستكون يوم 27 من شهر نوفمبر المقبل، أي بعد 6 مباريات يخوضها العميد محليًا وقاريًا.

تراجع ترتيب نادي الاتحاد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، وتعثر في 4 مباريات نصفها هزيمة، واستقبلت شباكه 7 أهداف في المسابقة حتى الآن.