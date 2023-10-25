مدرب صن داونز يتمني عودة نجميه من الإصابة قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث رولاني موكوينا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب أفريقي عن مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري المقبل من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

ويغييب عن صن داونز نجمي كبيرين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهم ريبيرتو و شالوليلي.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات له اليوم الأربعاء:"صلاتي لله أن يعود لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا في أقرب وقت ممكن لأنهم يصنعون الفارق، لكن هذا لا يمنع أن نقدم التهاني لباقي اللاعبين على ما قدموه."

وأضاف مدرب صن داونز:"مواجهة الأهلي دائمًا ما تكون مثيرة للاهتمام، لقد تعاقدوا مع عناصر جيدة، شاهدت قليلا من مباراتهم أمام سيمبا، المباراة ستكون مثيرة بين فريقين جيدين، سنبذل قصارى الجهد من أجل الفوز بالمباراة."

موعد مباراة الأهلي و صن داونز في السوبر الأفريقي

وتقام مباراة الذهاببين الأهلي وصن داونز في جنوب أفريقيا يوم الأحد المقبل على أن تكون العودة في القاهرة يوم الأربعاء.