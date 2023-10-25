زياد المعيوف أول سعودي عربي ينضم لمنافسات رياضة الملاكمة المحترفة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق البطل السعودي انجازاً كبيراً كأول ملاكم سعودي عربي ينضم لنزالات الملاكمة المحترفة، وقد استطاع المعيوف أن يسطر اسمه في المصاف الأولى لمحترفي رياضة الملاكمة بسجل احترافي خال من أي هزيمة.

فقد بزغ اسم زياد المعيوف مؤخرا بعد تحقيقه العديد من النجاحات في بطولات الملاكمة من ضمنها الفوز بالضربة التقنية القاضية على منافسه المكسيكي جوزيه ألاتور، ليتوج بطلاً للجولة السادسة، التي أقيمت ضمن 10 نزالات ثانوية ضمن نزال البحر الأحمر التاريخي بمدينة جدة.

ويعد هذا هو الانتصار الثالث لزياد المعيوف في سجله الاحترافي، فقد حقق فوزاً على خصمه البلغاري جورجي فيلشكوف ضمن النزالات الافتتاحية على حلبة O2 أرينا بالعاصمة البريطانية لندن هذا العام، كما سبق له وفاز أيضا في نزال الحقيقة الذي أقيم ضمن موسم الدرعية، على حساب نظيره الملاكم رونالد مارتينيز بإجماع الحكام.

أكد الملاكم زياد المعيوف أن انضمامه لرياضة الملاكمة المحترفة، هو شهادة فخر يهديها للعالم العربي وللمملكة السعودية، كما أنها بمثابة شعلة تشجيع لكل الرياضيين العرب الذين يطمحون للوصول للعالمية، خصوصاً وأن التميز في هذه الرياضة كان قاصرا على الغرب ولم يسبق لأي رياضي عربي تحقيق تلك الخطوة.

وقال: "منذ صغري وأنا اعتبر الرغبة والإرادة بمثابة المحرك الأساسي لتحقيق حلمي فقد كان لدي شغف كبير برياضة الملاكمة، وكنت أحلم بأن أكون بطلًا عالميًا في هذه الرياضة، ولذلك بدأت في اتخاذ خطوات جادة لتنمية مهاراتي من خلال التدريب الجاد، ودخلت في منافسات كثيرة، وحققت نجاحات دفعتني لبذل المزيد من الجهد لدخول إلى مرحلة الاحتراف".

وأضاف: "في بداياتي كهاوٍ لهذه الرياضة، كنت حريصاً على متابعة البطولات المختلفة للتعلم منها. وقد زاد ذلك إصراري على تحقيق رقم يرضي ذاتي ويحقق ما أطمح له، عندما لاحظت أنه ليس هناك أي عربي أو سعودي دخل قائمة دوري المقاتلين المحترفين، لذلك سعيت بكل ما أملك أن أجتهد للوصول إلى العالمية، ولأكون نموذجا يحتذى به، خصوصاً مع بدء الاهتمام بالرياضات القتالية في المملكة."

وأشار المعيوف أن مسيرته الرياضية زينها دعماً غير مسبوق من المملكة العربية السعودية، متمثلة في صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، وسمو الأمير خالد بن عبد العزيز، بالإضافة لأنه يتطلع الفترة القادمة للتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ممثلة في المستشار تركي آل شيخ. وأضاف المعيوف أن عائلته والطاقم التدريبي الخاص به والاتحاد السعودي للملاكمة، لعبوا دوراً مهماً في تحقيقه لنجاحات منقطعة النظير في مسيرته الرياضية، تحت رعاية قادة المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العبد العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

واختتم المعيوف قائلا: " إن العرب قادرون ولديهم كافة الإمكانيات والمواهب المؤهلة لتنافس عالمياً ليس فقط في مجال رياضة الملاكمة، ولكن في كل الرياضات المختلفة التي يتقدمون فيها يوماً بعد آخر، ورسالتي إلى الشباب الطموح من هواة الرياضات المختلفة لا تيأسوا وواصلوا إصراركم لتحقيق النجاح والاحتراف وتحقيق الأرقام القياسية المختلفة."

الجدير بالذكر أن زياد المعيوف يستعد في هذه الفترة لخوض المزيد من النزالات خلال الشهور القادمة، والتي من المقرر لها أن تقام ما بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة .