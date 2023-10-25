كلوب يوجه رسالة للاعبي ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، رسالة للاعبيه قبل مواجهة نظيره تولوز غداً الخميس ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و تولوز: " لم أفكر في يوم الأحد بعد (مواجهة نوتنجهام فورست) ،تولوز يستحق كل احترامنا، فريق شاب وموهوب، لديهم فكرة واضحة ولكن علينا أن نرى كيف سيظهرون ذلك هنا".

وواصل كلوب: "لا أعتقد أننا يمكن أن نخسر هذه المباراة، بل نريد الفوز وهذا هو الشيء التالي الذي يتعين علينا فعله بجمع تسع نقاط".

وأتم كلوب: "علينا أن نلعب بأفضل ما لدينا، ونجري بعض التغييرات، وليس الكثير منها، سنرى، أظهر الأولاد حتى الآن أنهم مستعدون حقًا للمنافسة".

موعد مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي



ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تولوز غدا الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ مباراة ليفربول و تولوز غدا الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.