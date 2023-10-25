موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء السبت المقبل إلى ملعب لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لمشاهدة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ويتوقع العديد من جماهير الفريقين أن تشهد المباراة قوة وإثارة كبيرة، على غرار مباريات الكلاسيكو خلال المباريات الماضية.

ستقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد لأول مرة على ملعب لويس كومبانيس معقل البارسا، بسب أعمال التجديد التي تقام في ملعبه الرئيسي كامب نو.





توقيت الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:



يلتقي برشلونة بنظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك الأولمبي".



القنوات الناقلة للكلاسيكو:



يُنقل كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الليجا حصريًا في أفريقيا والشرق الأوسط.

وينتظر الكثير من جماهير كرة القدم حول العالم المباراة المثيرة بين برشلونة وريال مدريد خلال الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.



الإصابات تضع تشافي في مأزق قبل الكلاسيكو



أصبح تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في مأزق بعد الإصابات التي يعاني منها لاعبيه قبل الموقعة المرتقبة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

يترقب تشافي موقف لاعبيه المصابين الذين يعول عليهم في تشكيلته الأساسية بعد إصابة روبرت ليفاندوفسكي، ودي يونج، وجوليس كوندي، وبالدي، وبيدري.

يستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بيلباو ولديه غيابات كثيرة بعد إصابة عدد من اللاعبين داخل صفوف الفريق الكتالوني.

