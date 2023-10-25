رابطة الأندية تعلن هدف القندوسي الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية للمحترفين، مساء اليوم الأربعاء، عن فوز هدف أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بسيراميكا كليوباترا، بالأفضل خلال الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري “ دوري نايل” .

القندوسي يحصد جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة

وحصد القندوسي على الجائزة بناء على اختيارات الجمهور، الذي قام بالتصويت لهدف اللاعب المعار من النادي الأهلي لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وقالت رابطة الأندية المصرية عبر الحساب الرسمي بتويتر: “ بناءً على تصويت الجمهور.. هدف أحمد القندوسي هو الأفضل في الجولة الرابعة من دوري نايل ” .



يذكر أن حقق سيراميكا الفوز على الداخلية برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب بالجولة الرابعة لدورى نايل.