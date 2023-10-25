الاتحاد الأفريقي لليد يلبي رغبة مصر بتعديل موعد افتتاح أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - وافق الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، اليوم الأربعاء، على تعديل موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في مصر، وذلك تلبية لرغبة الفراعنة.

تعديل موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا لليد

وأعلن عمرو صلاح، أمين الصندوق بالاتحاد المصري لكرة اليد، موافقة الاتحاد الأفريقي على تأجيل موعد افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها مصر في يناير المقبل وتقام على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وأكد عمر صلاح أن الاتحاد الأفريقي وافق على تأجيل انطلاق بطولة أمم أفريقيا لمدة 24 ساعة، لتقام خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024، بدلاً من 18 إلى 28 من الشهر نفسه.

وقال صلاح: "تأجيل موعد الافتتاح جاء بطلب من مصر بسبب تزامن يوم 18 يناير مع إقامة مباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

وأتم: "القرار تم بعد التنسيق بين الاتحاد المصري والشركة المتحدة للرياضة خلال الاجتماعات التي دارت طوال الأيام الماضية، تجنبًا لتضارب مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا لكرة القدم مع مواعيد مباريات كأس الأمم لكرة اليد".