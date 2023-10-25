النصر يتواصل مع دي بروين للتعاقد معه وجوارديولا يحسم موقفه

ياسر رشاد - القاهرة - يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في الحصول على خدمات اللاعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي المقبل 2024.

النصر يريد ضم دي بروين

يمتلك نادي النصر في متوسط الميدان كل من أوتافيو وسيكو فوفانا ومارسيل بروزوفيتش وعبدالله الخيبري وعبدالمجيد الصليهم، ويريد لويس كاسترو التعاقد مع النجم البلجيكي في مهمة وصفتها الصحف البريطانية بـ"المستحيله".

ينتهي تعاقد دي بروين مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، ويتبقى له موسم ونصف مع السيتيزنس، حيث ينتهي التعاقد بين الطرفين في 30 من يونيو 2025.

ووفقًا لما قالته الصحف البريطانية أن النادي السعودي تواصل مع اللاعب خلال الساعات الأخيره للتعاقد معه بشكل رسمي.

موقف جوارديولا من رحيل دي بروين

يرفض المدرب الإسباني بيب جورديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي رحيل لاعبه دي بروين في الفترة الحالية، ويتمسك بقضاء اللاعب الفترة الباقية من تعاقده مع النادي، وأنه لن يوافق على رحيل صاحب الـ 32 عام في الفترة الحالية.