كلوب يعلق على وفاة أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ينادي ليفربول، اليوم الأربعاء، علي وفاة أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون.

كلوب يعلق علي وفاة أسطورة مانشستر يونايتد تشارلتون

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفريول و تولوز: “ لا يمكنني إضافة أي شيء، لم ألتق به مطلقًا طوال 8 سنوات في إنجلترا، كنت أعرف السير بوبي قبل وصولي، أحد أكبر شخصيات كرة القدم”.

يذكر أن توفي تشارلتون، الذي كان أسطورة الكرة الإنجليزية والذي توج بكأس العالم 1966، يوم السبت عن عمر ناهز 86 عامًا.

وساعد تشارلتون يونايتد في الفوز بكأس أوروبا 1968 والدوري الإنجليزي ثلاث مرات وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي



ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تولوز غدا الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ مباراة ليفربول و تولوز غدا الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.