موعد مباراة ليفربول و تولوز بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لخوض مباراة هامة غدا الخميس، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تولوز غدا الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ مباراة ليفربول و تولوز غدا الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

رسالة كلوب للاعبي ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و تولوز: " لم أفكر في يوم الأحد بعد (مواجهة نوتنجهام فورست) ،تولوز يستحق كل احترامنا، فريق شاب وموهوب، لديهم فكرة واضحة ولكن علينا أن نرى كيف سيظهرون ذلك هنا".

وواصل كلوب: "لا أعتقد أننا يمكن أن نخسر هذه المباراة، بل نريد الفوز وهذا هو الشيء التالي الذي يتعين علينا فعله بجمع تسع نقاط".

وأتم كلوب: "علينا أن نلعب بأفضل ما لدينا، ونجري بعض التغييرات، وليس الكثير منها، سنرى، أظهر الأولاد حتى الآن أنهم مستعدون حقًا للمنافسة".