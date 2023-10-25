كلوب يكشف موقف مصابي ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن موقف المصابيين قبل مواجهة تولوز غداً الخميس ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ليفربول و تولوز: “ أندرو روبرتسون خضع لعملية جراحية ناجحة، كودي جاكبو كان في التدريب الكامل منذ يوم الأحد، عاد مرة أخرى للفريق، لا يوجد تحديث بشأن تياجو ألكانتارا أو بايتيتش”.

موعد مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تولوز غدا الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ مباراة ليفربول و تولوز غدا الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.