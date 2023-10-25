سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي

يغيب رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن قائمة مباراة فريقه، استعدادًا للمصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري المصري.

وشهدت قائمة نادي بيراميدز التي أعلنها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، استعدادا لمباراة المصري غياب 6 لاعبين من بينهم رمضان صبحي.

ويغيب رمضان صبحي ومحمد رضا بوبو، عن مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بسبب الإصابة.

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كما شهدت قائمة بيراميدز غياب، إسلام عيسي وبلاتي توريه وعلي جبر وإبراهيم عادل.

وستقام مباراة بيراميدز ضد المصري في الرابعة عصر الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز لمباراة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي – أحمد فتحي – كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – وليد الكرتي – عبد الله السعيد – سيف جعفر – يوسف أسامة – محمود أوكا

خط الهجوم: فيستون ماييلي – فخري لاكاي – دودو الجباس