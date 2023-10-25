الهلال يستقر على بديل نيمار من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي، يخطط للتعاقد مع بديل البرازيلي نيمار مهاجم الفريق الكروي الأول، بعدما تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسيغيب نيمار عن صفوف الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الجاري، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقًا لصحيفة “لاجازيتا”، الإيطالية، أن نادي الهلال، عاد للتفاوض مرة أخرى مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الهلال يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا للمهاجم النيجيري، لمدة 5 مواسم.

وأوضحت: “الهلال سيدخل المنافسة مع عدة أندية أوروبية للتعاقد مع أوسمين.

وكان رئيس نادي نابولي الإيطالي، قد رفض مفاوضات الهلال السعودي من قبل، للتعاقد مع أوسيمين، واضعًا شرط الحصول على عرض مادي قدره 400 مليون يورو.