ملعب النصر يستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني 2024

يستضيف ملعب نادي النصر مباريات بطولة كأس السوبر السعودي 2024، والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 10 حتى 14 من شهر يناير المقبل.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن اليوم عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2024، والتي ستقام في السعودية.

وستقام بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب “الأول بارك”، والذي يستضيف مباريات النصر السعودي في جميع المسابقات، والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج.

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موعد مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني

سيلاقي فريق ريال مدريد، بطل كأس الملك، نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 10 يناير في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما سيواجه فريق برشلونة حامل لقب الدوري نظيره أوساسونا وصيف كأس الملك يوم الخميس الموافق 11 يناير، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2024، يوم 14 يناير، بين الفائزين من الدور نصف النهائي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُوج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، وذلك للمرة الـ27 في تاريخه قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، إذ وصل البارسا إلى 85 نقطة في المركز الأول يليه ريال مدريد ثانيا بـ71 نقطة ثم أتلتيكو مدريد ثالثا برصيد 69 نقطة.