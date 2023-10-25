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ملعب النصر يستضيف مباريات كأس السوبر الإسباني 2024

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برشلونة - كأس السوبر الإسباني

- كأس السوبر الإسباني

يستضيف ملعب نادي النصر مباريات بطولة كأس السوبر السعودي 2024، والمقرر إقامتها في خلال الفترة من 10 حتى 14 من شهر يناير المقبل.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن اليوم عن مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني 2024، والتي ستقام في السعودية.

وستقام بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب “الأول بارك”، والذي يستضيف مباريات النصر السعودي في جميع المسابقات، والذي يتسع إلى 25 ألف متفرج.

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موعد مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني

سيلاقي فريق ، بطل كأس الملك، نظيره أتلتيكو مدريد يوم الأربعاء 10 يناير في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بينما سيواجه فريق برشلونة حامل لقب الدوري نظيره أوساسونا وصيف كأس الملك يوم الخميس الموافق 11 يناير، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني 2024، يوم 14 يناير، بين الفائزين من الدور نصف النهائي في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتُوج فريق برشلونة بلقب لموسم 2022-2023، وذلك للمرة الـ27 في تاريخه قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، إذ وصل البارسا إلى 85 نقطة في المركز الأول يليه ريال مدريد ثانيا بـ71 نقطة ثم أتلتيكو مدريد ثالثا برصيد 69 نقطة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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