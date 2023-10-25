شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تشيد باستضافة مصر بطولة العالم للكاراتيه: تحقيق ميدالية إنجاز مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فريال اشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة أولمبياد طوكيو 2020 أن أول ظهور لها فى البطولات القادمة سيكون في بطولة العالم 2025 التي ستقام بمصر في البطولة التى تم إسناد تنظيمها إلى مصر من جانب الاتحاد الدولي للعبة.

وقالت فريال اشرف فى حوارها مع الخليج 365 انها ستسعى لتحقيق المركز الأول فى البطولة خاصة وأن تحقيق ذهبية في بطولة عالم على أرض الوطن سيكون إحساس و إنجاز مختلف.

وكشف مسئولو الاتحاد المصري أن إقامة البطولة بمصر جاء بعد موافقة جميع اعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد الدولي حيث جاءت الموافقة بالإجماع وهو ما يؤكد ثقة وقوة الجمعية العمومية للكاراتيه في قدرة مصر على تنظيم بطولة قوية.

وافق الاتحاد الدولى للكاراتيه برئاسة انطونيو سبينيوس على إقامة بطولة العالم للكبار منافسات الفردى 2025 بمصر ، وتقدم الاتحاد المصرى برئاسة محمد الدهراوى بطلب لاستضافة منافسات بطولة العالم 2025 وهو ماتمت الموافقة عليه ، وتلقى اتحاد الكاراتيه بريد إلكتروني من نظيره الدولى يخطره فيه بالموافقه على إقامة البطولة بمصر.