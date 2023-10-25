شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفحص إمام عاشور مجددا لتحديد مدى جاهزيته لموقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بإجراء فحص طبي جديد على إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر، لتحديد مدى جاهزيته الفنية من المشاركة في مباراة الأهلي ضد صن داونز يوم الأحد المقبل فى ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وغاب إمام عاشور عن الماركة فى مباراتى الأهلى ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي الدوري الإفريقي، بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن إمام عاشور لم يعطه إيحاء بأنه جاهز بشكل كامل بسبب عدم الأداء بنسبة 100 % في التدريبات الجماعية منذ الإصابة بكدمة قوية أسفل القدم في مباراة الإسماعيلى بالدورى، وأكد أن اللاعب سيخضع لفحص جديد يحدد موقفه من المشاركة في المباريات.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج فريقه استعدادا لمباراة صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي، عقب الانتهاء من مباراته ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتى جمعتهما أمس على استاد القاهرة، في ظل رغبته في تجهيز الفريق الأحمر بشكل قوي للتحديات القادمة.

ويناقش مارسيل كولر مع معاونيه خطة التحضير لمباراة صن داونز ومشاهدة عدد من مقاطع الفيديو للمنافس القادم، من أجل معرفة أسلوب لعبه وطريقته في وضعية الدفاع والهجوم، وأبرز العناصر فى صفوفه، قبل وضع الخطة المناسبة التي تمكن الأهلي من عبوره وتحقيق الهدف المنشود في تحقيق الأهداف المرسومة من خلال المشاركة فى أى بطولة.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.