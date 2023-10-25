شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ينفذان أنشطة مشروع المساحات الآمنه بمراكز شباب محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA، أنشطة وفعاليات للوافدات السودانيات، حيث تم تنفيذ الورشة الحرفية الرسم بالرمل للوافدات السودانيات بمركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاُ بالوافدات من خلال تقديم الأنشطة المختلفة التي تعمل علي دمجهم في المجتمع المصري وتعليمهم بعض الحرف اليدوية.