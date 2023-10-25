شكرا لقرائتكم خبر عن التجديف يرفع مشاركته بالأولمبياد إلى 6 مقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي أحمد خالد و محمد علاء قوطة لاعبا منتخب التجديف فى التأهل إلى أولمبياد باريس بعد الفوز فى البطولة الأفريقية المؤهلة والتى تقام بتونس بمنافسات الزوجى

وسبق أحرز عبد الخالق البنا الميدالية الذهبية، وغادة ندا الميدالية البرونزية في منافسات بطولة أفريقيا للتجديف في تونس خلال الفترة من 23 وحتى 26 أكتوبر الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية

وكان قد تأهلا أمس ثنائي المنتخب المصري للتجديف البارالمبي علي الزيني ومروة عبد العال، إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك بعد تتويجهما بالميدالية الذهبية لمنافسات التجديف المختلط فئة PR3Mix2x في البطولة الأفريقية للتجديف.