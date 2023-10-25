شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: استضافة بطولة العالم للكاراتيه 2025 تعكس ثقة الاتحادات الدولية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن موافقة الاتحاد الدولي للكاراتيه على إقامة بطولة العالم 2025 بمصر تعكس ثقة الاتحادات الدولية والقارية فى مصر، وعلمهم بمدى النجاحات التى تم تحقيقها خلال السنوات الماضية.

وقال أشرف صبحى فى تصريحات خاصة لليوم السابع إن مصر استضافت خلال آخر عامين أكثر من 325 بطولة قارية ودولية، بمختلف الألعاب الرياضية ، وشهدت نجاحا لاقى انبهار الدول التى شاركت في البطولات وكان لها أثر إيجابي كبير مباشر وغير مباشر فى دعم المنظومة السياحية المصرية، فضلا عن تعظيم عوائد الاستثمار الرياضى فى شتي المجالات.

وأضاف صبحى أن البنية التحتية والمنشآت الرياضية في مصر ساهمت فى النهضة الرياضية، كما أن تطوير الطرق والمنشآت المصرية والبني التحتية ذات المواصفات العالمية فى الجيل الجديد من المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة و الجلالة والعلمين والمنصورة الجديدة وأسيوط فضلا عن شبكة الطرق والمواصلات والمنظومة الصحية والعلاجية والسياحية، جنبا إلى جنب مع المبادرات الرئاسية التى ساهمت فى تحويل حياة المواطنين مثل حياة كريمة وبناء الإنسان والقضاء على فيروس سي وغيرها الكثير من مظاهر النهضة الشاملة التى شهدتها الجمهورية المصرية الجديدة ـ كل هذه الأمور ساهمت أيضا فى التحول الكبير الذى شهدته الرياضة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية العالمية، وخاصة فى ثقة الاسرة والمجتمع الرياضى الدولى فى استضافة مختلف البطولات على أرض مصر.

وأشار وزير الرياضة ان الاهتمام بالمنظومة الرياضية من القيادة السياسية ظهر وانعكس بشكل أكثر وضوحا فى التطوير الشامل التى شهدتها البنية الرياضية المصرية، وخاصة بتطوير الاستادات ، وكذلك الصالات المغطاة والملاعب والأندية ومراكز الشباب وغيرها،

مؤكدا أن الدولة المصرية لديها إصرار فى ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحفاظ على مكانتها الدولية الرفيعة، التى وصلت إليها وإضافة مجالات جديدة من مجالات الاستثمارات الرياضية وتحقيق طفرة مترامية فى البنية الرياضية فضلا عن دعم ابطالنا لتحقيق إنجازات رياضية تلبي طموحات الجماهير المصرية فى شتى اللعبات وعلى كافة المستويات .