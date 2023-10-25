شكرا لقرائتكم خبر عن حسم الأمر.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة متفوقاً على صلاح وبونو وهالاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خبير الانتقالات الشهير الموثوق فابريزو رومانو ان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكون الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023 التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» في حفل ضخم يقام يوم الاثنين المقبل.

وكتب رومانو عبر حسابه في منصة «إكس»: جميع المؤشرات، تؤكد ان ميسي سيكون الفائز بالكرة الذهبية مرة أخرى. وسيتم الكشف عن القرار الرسمي مساء الاثنين في باريس.و ستكون الكرة الذهبية الثامنة التاريخية لميسي.

وسبق لميسي صاحب الرقم القياسي اللفوز بالكرة الذهبية 7 مرات أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021، واحتل المركز الثاني 5 مرات في أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017، والمركز الثالث مرة واحدة عام 2007.

وتضم قائمة المرشحين هذا العام 30 نجماً يتقدمهم ميسي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كليان مبابي، والمصري محمد صلاح والحارس المغربي ياسين بونو.

لماذا فاز ميسي؟

أجرت المجلة الفرنسية تعديلات على المعايير صبت جميعها لصالح ميسي،وهذه المعايير هي:

التعديل الأول: كانت المجلة تمنح الكرة الذهبية سنوياً على أساس السنة التقويمية فقط، لكنها أعلنت اعتمادها في الاختيار على الموسم السابق مباشرة للجائزة أي عام 2022 الذي أحرز فيه ميسي لقب كأس العالم.

التعديل الثاني: تقليص عدد الصحفيين المشاركين في التصويت لاختيار الفائز إلى 100 صحفي يمثلون دول المنتخبات الأفضل تصنيفاً في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد أن كان عددهم 170 صحفياً.

التعديل الثالث: عدم وضع تاريخ اللاعبين في الاعتبار عند اختيار الفائز، حيث سيكون الأداء الفردي والشخصية الحاسمة للاعب في المباريات هما المعيار الأول في الاختيار، يليه الألقاب التي توج بها سواء مع ناديه أو منتخب بلاده.