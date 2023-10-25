الامارات | «تحدي دبي للياقة».. ينطلق 28 الجاري ويشهد العديد من الفعاليات الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ العد التنازلي لانطلاق الدورة السابعة من «تحدي دبي للياقة» حيث يمتد لثلاثين يوماً من 28 الجاري إلى 26 نوفمبر المقبل، وستضم الدورة مجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية المجانية والقرى ومراكز اللياقة البدنية والحصص التدريبية والأنشطة المتنوعة التي ستحول المدينة إلى مركز مفتوح للياقة البدنية. ويعد «تحدي اللياقة»، مبادرة رائدة للياقة للبدنية أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتشجيع سكان المدينة وزوارها على تعزيز لياقتهم البدنية وبناء عادات صحية جديدة.

وتهدف إلى تشجيع الجميع على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً على مدار 30 يوماً، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، لدعم الهدف بجعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في تصريح صحافي إن من بين الإضافات الجديدة هذا العام، قريتين استثنائيتين للياقة البدنية، هما «مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية» و«مركز الجري والدراجات الهوائية»، إضافة إلى «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً»، وفعاليات «تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية» و«تحدي دبي الجنوب للجري» ذات المستوى العالمي، مع محاولة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة من أديداس وليز ميلز.

من جانبه، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي إن «التحدي» ساهم منذ انطلاقه عام 2017 في تغيير مفهوم الحياة الصحية لدى أكثر من 8 ملايين شخص، حتى أصبحت ممارسة الرياضة في دبي نشاطًا يوميًا وجزءاً لا يتجزأ من الروتين اليومي لمختلف أفراد المجتمع من كافة الفئات.

وتشمل أبرز الفعاليات: تحدي الدراجات وتحدي الجري، إضافة إلى تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً، بجانب آلاف حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة، بما في ذلك كأس دبي للبادل، وغير ذلك الكثير. ويمكن للجميع المشاركة عبر الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com.

أبرز الفعاليات والتحديات:

- تحدي دبي للدراجات (12 نوفمبر).

- تحدي دبي للجري (26 نوفمبر).

- تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً (18 نوفمبر).

- تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية (5 نوفمبر).

- تحدي دبي الجنوب للجري (5 نوفمبر).

- تحدي السيدات للجري (5 نوفمبر).

- سباق ترايثلون (18 و19 نوفمبر).