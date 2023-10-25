الامارات | المنتخب يدشن مشاركته في بطولة العالم للكاراتيه في المجر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت أمس، بطولة العالم 26 للكاراتيه للرجال والسيدات، والتي تقام في ضيافة العاصمة المجرية بودابست، وتستمر حتى 29 الجاري، بمشاركة 1051 لاعب ولاعبة يمثلون 103 دولة. ويشارك المنتخب في البطولة العالمية بطموحات كبيرة. وتضم بعثة المنتخب اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، وراشد عبدالمجيد آل علي نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، والمدرب وحيد حسيني، والحكم الدولي جابر الزعابي، الحكم الدولي أمينه الدشتي، واللاعبات حوراء العجمي، سارة العامري وفاطمة خصيف.

وشهد اليوم الأول مشاركة فاطمة خصيف في مسابقة الكوميتيه وزن تحت 68 كلغ، حيث فازت في أولى مبارياتها على الهندية نيهاريكا كوراف بنتيجة 3/0 لتقابل الكازاخستانية لورا اليكوول التي فازت على فاطمة خصيف، بصعوبة بنتيجة 0/1. وتشارك في اليوم الثاني حوراء العجمي في وزن 50 كلغ، وسارة العامري في وزن -61 كجم في الكوميتيه. من جهة أخرى عقد الاتحاد الدولي اجتماعا على هامش البطولة نقاش العديد من الملفات، بينها استعراض نظام التأهل الجديد لبطولة العالم المقبلة للأفراد والفرق.