محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تولوز بالدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لخوض مباراة مهمة غدا الخميس، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالآتي:-

حارس المرمي: اليسون بيكر.

دفاع: كوستاس ابراهيما كوناتي ، جاريل ، الكسندر ارنولد.

وسط: اتارو ايندو ، ريان جرافينبيرخ ، هارفي ايليوت.

هجوم: ديوجو جوتا ، داروين نونيز ، محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول و تولوز في الدوري الأوروبي



ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره تولوز غدا الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

وتبدأ مباراة ليفربول و تولوز غدا الخميس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.