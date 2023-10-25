تعرف علي تفاصيل راتب فتوح مع الزمالك في عقده الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أقترب أحمد فتوح من التوقيع بشكل رسمي علي عقود تمديد عقده مع الزمالك لمدة 4 سنوات أخري، وذلك بعدما توصل الطرفان لإتفاق مبدئي علي شروط التعاقد.

راتب فتوح مع الزمالك

كشفت تقارير صحفية إلى أن الاتفاق المبدئي بين واللاعب ووكيله مع مسؤولي الزمالك إنتهي بتجديد التعاقد لمدة 4 مواسم، على أن يحصل أحمد فتوح على 18 مليون جنيه صافي في الموسم الأول بعد التجديد، على أن يحصل في الموسم الثاني على 19 مليون جنيه وفى الموسم الثالث 20 مليون جنيه والموسم الأخير 21 مليون جنيه.

وأبلغ أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زملائه باقترابه من تجديد عقده مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أحمد فتوح أخبر زملاءه عبر جروب (الواتس آب) الخاص باللاعبين أنه قريب من تمديد عقده، وقام أحد اللاعبين داعب فتوح وقال له طبعًا ما الخزينة فتحت".

وأضاف أمير هشام: "فتوح كان اتفق مع الأهلي على بعض البنود، ولكن الموقف تغير الآن والحسم قد يكون خلال أسبوعين، وحال المماطلة سيكون هناك شئ آخر في رأس اللاعب".

حسام المندوه يتسلم نادي الزمالك

على جانب آخر أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، تسلم النادي منذ قليل.

وتابع هشام: "المندوه وقع على محضر تسلم النادي، وسيعقد المجلس أول اجتماعاته خلال ساعات".