فينيسيوس يتعرض لإنتقاد مهين من عضو مجلس إدارة برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لإنتقاد مهين من قبل مايكل كامبس عضو مجلس إدراة نادي برشلونة.

فينيسيوس يتعرض لهجوم مهين من قبل عضو مجلس إدارة برشلونة

وقال عضو مجلس غدارة برشلونة في تغريده عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر متحدثاً عن فينيسيوس: “ إنها ليست عنصرية، هذا المهرج يستحق عقوبة وصفعة، بسبب تلك الحركات غير الضرورية والتي يفعلها في وسط الملعب”.

تغريده عضو مجلس إدارة برشلونة عن فينيسيوس

يذكر أن فاز ريال مدريد على سبورتنج براجا أمس الثلاثاء بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة من مباريات دوري المجموعات في البرتغال، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار الساحرة المستديرة مساء السبت المقبل إلى ملعب لويس كومبانيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لمشاهدة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

توقيت الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد:





يلتقي برشلونة بنظيره ريال مدريد في الرابعة والربع من مساء الثامن والعشرين من الشهر الجاري، والتي يستضيفها ملعب "مونتجويك الأولمبي".



القنوات الناقلة للكلاسيكو:

يُنقل كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الليجا حصريًا في أفريقيا والشرق الأوسط.