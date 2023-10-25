سلة الزمالك يهزم فريق الأوليمبي 101 - 70

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لكرة السلة الانتصار على نظيره فريق الأوليمبي بنتيجة 101 – 70، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على صالة نادي طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة بالدور التمهيدي لدوري المرتبط.

سلة الزمالك يفوز على فريق الأوليمبي

وجاءت نتائج الفترات بين سلة الزمالك والأولمبي كالتالي:

25 - 13

58 - 31

82 - 49

101 - 70

ومن المقرر أن يلتقي فريق سلة نادي الزمالك مع نظيره هليوبوليس غدًا الخميس، لحساب مواجهات الجولة الثانية من الدور ذاته.

والجدير بالذكر أن "سلة الزمالك" يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب أندية هليوبوليس والأوليمبي و طلائع الجيش.

ويتكون الجهاز الفني لفريق نادل الزمالك لكرة السلة من أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبد الوهاب وسمير جودة مدربين، ومصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.