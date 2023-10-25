ساديو ماني يشتري نادي فرنسي.. تعرف علي التفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات الأخيرة قيام النجم السنغالي ساديو ماني بشراء نادي فرنسي، وذلك بعد إنتقاله للنصر السعودي بشهر ونصف.

حيث أعلن نادي بورج فوت 18 الفرنسي الذي يلعب ضمن منافسات دوري الدرجة الرابعة الفرنسي ، اليوم الأربعاء، أنساديو ماني، سيصبح المساهم الأكبر في النادي، بداية يناير 2024.

ونشر النادي الفرنسي بيان جاء فيه:"ساديو ماني ملتزم مع بورج من خلال نادي بورج فوت 18 عبر تنفيذ مشروع لإضفاء طابع احترافي على كرة القدم المحلية".

وأوضح رئيس النادي الشيخ سيلا انّ ناديه يطمح الى بلوغ دوري الدرجة الثانية في غضون سنوات قليلة وهو يعتزم التعاقد مع الدولي السنغالي موسى كوناتيه الذي سبق ان لعب في صفوف أميان وديجون في فرنسا.

ويتكون النادي الفرنسي من لاعبين فرنسيين محليين بجانب عدد من اللاعبين السنغاليين المحترفين به، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات الأخرى.