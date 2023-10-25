حمدالله مهدد بالغياب عن مباراة الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - بات النجم المغرب عبدالرزاق حمدالله، مهاجم نادي الاتحاد، مهددًا بالغياب عن صفوف العميد في مواجهة نادي الشباب، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

حمدالله مهدد بالغياب عن مباراة الشباب:

حصل عبدالرزاق حمدالله على بطاقتين صفراويتين خلال مواجهتي نادي الوحدة في الجولة الرابعة، وأمام نادي الفيحاء في الجولة الثامنة، من عمر مواجهات دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

مواجهة نادي الاتحاد المقبلة ستكون أمام فريق نادي الحزم في الجولة الحادي عشر، والمقرر لها غدًا الخميس، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل.

وإذا حصل عبيدالرزاق حمدالله على كارت أصفر خلال مباراة الاتحاد أمام الحزم غد الخميس، سيغيب عن مباراة الشباب بسبب تراكم البطاقات.

ويواجه نادي الاتحاد نظيره فريق الشباب بالجولة 12 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، مساء الجمعة 3 نوفمبر المقبل، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

شهدت الفترة الماضية تراجعًا كبيرًا في ترتيب نادي الاتحاد وهبط إلى المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بعدما تعثر في 4 مباريات نصفها هزيمة، واستقبلت شباكه 7 أهداف في المسابقة حتى الآن.