إيفرتون في ورطة.. النادي مُهدد بخصم 12 نقطة من رصيده بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - بات نادي إيفرتون الإنجليزي علي أعتاب تعرضه لأزمة كبيرة بسبب تهديده بخصم 12 نقطة من رصيده بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

حيث كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن إيفرتون يواجه خصم 12 نقطة بعد أن أوصى الدوري الإنجليزي الممتاز بفرض عقوبة قاسية بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

كما أكدت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن قضية إيفرتون تتم مراجعتها من قبل لجنة مستقلة، وليس الدوري الإنجليزي، وهم من سيتخذون القرار النهائي، إذ يُعتقد أن إيفرتون قد سجل خسائر مالية قدرها 371.8 مليون جنيه إسترليني أكثر من ميزانيته البالغة 266.8 مليون جنيه إسترليني.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة

1 توتنهام، 23 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 21 نقطة.

3 آرسنال، 21 نقطة.

4 ليفربول، 20 نقطة.

5 أستون فيلا، 19 نقطة.

6 نيوكاسل يونايتد، 16 نقطة.

7 برايتون، 16 نقطة.

8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.

9 وست هام، 14 نقطة.

10 تشيلسي، 12 نقطة.

11 كريستال بالاس، 12 نقطة.

12 ولفرهامبتون، 11 نقطة.

13 فولهام، 11 نقطة.

14 برينتفورد، 10 نقاط.

15 نوتينجهام فورست، 10 نقاط.

16 إيفرتون، 7 نقاط.

17 لوتون تاون، 5 نقاط.

18 بيرنلي، 4 نقاط.

19 بورنموث، 3 نقاط.

20 شيفيلد يونايتد، نقطة.