تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة شاختار بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره شاختار دونتسك الأوكراني، في اللقاء الذي يجمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حارس المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جواو كانسيلو – إنيجو مارتينيز – رونالد أراوخو – ماركوس ألونسو.

الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

الهجوم: لامين جمال – فيران توريس – جواو فيليكس.

ويواجه فريق برشلونة، نظيره شاختار، متربعًا على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، فيما يقع نظيره شاختار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بجدول الترتيب.

مجموعات دوري أبطال أوروبا:



المجموعة الأولى:

بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، كوبنهاجن، جالطة سراي.

المجموعة الثانية:

إشبيلية، أرسنال، أيندهوفن، لانس.

المجموعة الثالثة:

نابولي، ريال مدريد، براجا، يونيون برلين.

المجموعة الرابعة:

بنفيكا، إنتر ميلان، سالزبورج، ريال سوسيداد.

المجموعة الخامسة:

فينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، سلتيك.

المجموعة السادسة:

باريس سان جيرمان، دورتموند، ميلان، نيوكاسل.

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي، لايبزيج، النجم الأحمر، يونج بويز.

المجموعة الثامنة:

برشلونة، بورتو، شاختار، رويال أنتويرب.