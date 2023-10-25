وزير الرياضة يُشيد بنتائج منتخب التجديف ببطولة أفريقيا وتأهل 4 لاعبين للأوليمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - (67) لاعب ولاعبة في (10) رياضات كرة القدم والطائرة والرماية والسباحة التوقيعية وتنس الطاولة والتجديف والملاكمة والخماسي الحديث والمصارعة والسباحة تأهلوا لأوليمبياد باريس حتي الآن



أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بنتائج بعثة منتخب مصر للتجديف، بعد ختام مشاركتها في البطولة الأفريقية بتونس وتأهل أربعة لاعبين إلي دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.



وأكد الدكتور أشرف صبحي، على متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.



وبذلك يرتفع عدد المصريين المتأهلين الى أولمبياد باريس 2024 إلى 67 لاعب ولاعبة في 10 رياضات، كرة القدم: 18، كرة الطائرة: 12، الرماية: 11، السباحة التوقيعية: 8، تنس الطاولة: 6، التجديف: 4، الملاكمة: 3، الخماسي الحديث: 3، المصارعة: 1، والسباحة: 1.



جدير بالذكر أن الزوجي المختلط على الزينى ومروة عبد العال، قد تأهلا إلى بارا أولمبياد باريس 2024، والفوز بالميدالية الذهبية بطولة أفريقيا فى الزوجى المختلط فى التجديف.