البليهي ينشر مكالمة صوتية بينه وبين جانج مدافع الفريق السابق (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - نشر المدافع السعودي الدولي علي البليهي نجم نادي الهلال السعودي، مكالمة صوتية بينه وبين زميله السابق جانغ هيون سو مدافع الفريق الراحل بعد تعرضه للإصابة بالسرطان في الغدد اللمفاوية، ليطمئن على صحته.

البليهي ينشر مكالمة صوتية بينه وبين جانج

فتح البليهي المحادثه بينه وبين المدافع الكوري الدولي وألقى البليهي عليه التحية، سائلًا إياه عن أحواله، وكتب جانج بعد ذلك على الصورة ضاحكًا: "والله شاب مجنون.. أحبك أخي"، بعدما قام بإعادة نشر المحادثه بينهه وبين علي مدافع نادي الهلال.

علق جمهور البليهي ونادي الهلال علي الفيديو وأشاد الجمع بأخلاق البليهي وعدم نسيانه لأصدقائه القدامة خاصة جانج الذي كان يلعب بجواره بصفه أساسية في المباريات قبل استبعاده عن قائمة الزعيم ثم رحيله نهائيًا.

صورة من مكاملة البليهي وجانج