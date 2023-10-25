مالكوم يكشف عن هدفه مع الهلال ويوجه رسالة للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - كشف اللاعب البرازيلي مالكوم، مهاجم نادي الهلال، هدفه مع الفريق خلال الفترة المقبلة، كما حرص على توجيه رسالة لجمهور الزعيم قبل الدخول في زحمة مباريات الموسم الحالي 2023 – 2024.

تصريحات مالكوم عن الهلال وجمهور:

وقال مكالوم في تصريحات إعلامية اليوم: "هدفي كتابة التاريخ مع الهلال وإسعادكم.. أعدكم أن تكون قمصاننا مبللة بالعرق من أجل الفوز.. سنصنع التاريخ وأمنح الجماهير البهجة، أرسل لكم تحياتي وقبلاتي".

وأضاف النجم البرازيلي بنادي الهلال عن حبه للمملكة: "الناس هنا كرماء، سأخبر ابني بكل شيء عندما يكبر وبأن المملكة دولة رائعة، وأنا وميشيل علاقتنا به رائعة، وأن نيمار يساعدنا دائمًا، ونحن قريبون من بعضنا".

اختتم ميشيل تصريحاته بأن اللاعبين السعوديين والبرازيليين متشابهين للغاية، ينتهي تعاقد صاحب الـ 26 عامًا مع نادي الهلال في يونيو 2027، بعدما وقع لمدة 4 مواسم في الميركاتو الصيفي الماضي.