تاليسكا يسجل رقم مميز مع النصر "غائب منذ 2019"

ياسر رشاد - القاهرة - حقق النجم البرازيلي اندرسون تاليسكا نجم نادي النصر السعودي رقم مميز للغاية مع فريقه بالتسجيل في عدد جيد من المباريات على التوالي، والذي حدث بمختلف المباريات المحلية والقارية.

تاليسكا يسجل رقم مميز مع النصر بعد حمدالله 2019

سجل تاليسكا في 9 مباريات على التوالي 12 هدف مع نادي النصر في المباريات التي شارك فيها اللاعب على التوالي مؤخرًا، وبذلك يكون أول لاعب يسجل في عدد متوالي جيد من المباريات منذ إنجاز عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السابق والذي كان في عام 2019.

تمكن النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من التسجيل في 15 مباراة متتالية مع نادي النصر بداية من شهر فبراير لعام 2019 بلقاء القادسية في الجولة 19 من منافسات الدوري السعودي حينها، وصولًا للقاء الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وخلال 15 مباراة مع نادي النصر حينها سجل النجم المغربي 28 هدف مع العالمي، وهو الإنجاز الأبرز داخل أصفر الرياض منذ بداية دوري المحترفين بمسماه الجديد في عام 2008.

سجل أندرسون تاليسكا هدف النصر الأول في شباك نادي الدحيل بدوري أبطال آسيا، ويستعد للمواجهة المقبل أمام نادي الفيحاء المقرر لها يوم السبت المقبل في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الحادي عشر من الترتيب.