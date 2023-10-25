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عضو مجلس برشلونة يهاجم فينيسيوس قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

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فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - أوساسونا

فينيسيوس جونيور - - أوساسونا

هاجم ميكل كامبس عضو مجلس إدارة نادي ، اللاعب فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، قبل مباراة الكلاسيكو في .

وسيلاقي فريق برشلونة غريمه التاريخي ريال مدريد، في الكلاسيكو يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت “القاهرة ومكة المكرمة.

ونشر عضو مجلس برشلونة تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قبل أن يقوم بحذفها، وكتب: “إنها ليست عنصرية، هذا المهرج يستحق عقوبة وصفعة، بسبب تلك الحركات غير الضرورية والتي يفعلها في وسط الملعب”.

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وكان فينيسيوس قد تعرض للهتافات العنصرية حيث قام أحد مشجعي إشبيلية بتشبيه جونيور بالقرد خلال مباراة الفريقين بالدوري الإسباني.

وقام نادي إشبيلية بالتحرك على الفور حيث أبلغ الشرطة عن مرتكب تلك الواقعة في لفتة جريئة لمحاربة العنصرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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