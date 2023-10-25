غيابات الاهلي قبل مواجهة صن داونز في الدوري الإفريقي

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تأهله رسميًا لنصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي، عقب تخطي عقبة فريق سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتأهل الاهلي لنصف نهائي الدوري الإفريقي بعدما تعادل مع سيمبا التنزاني ذهابًا 2-2، وكرر تعادله في مباراة الإياب بالقاهرة بهدف لمثله.

وضرب الاهلي موعدًا مع نظيره ماميلودي صن داونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد تأهله على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون رد، في مجموع المباراتين.

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ويستمر غياب خماسي الاهلي، عمرو السولية ومحمود متولي، وكريم فؤاد وأكرم توفيق، وكريم نيدفيد عن قائمة الأهلي المتجهة إلى بريتوريا لملاقاة ماميلودي صن داونز.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي المستحدثة، يوم الأحد المقبل الموافق 29 من أكتوبر الجاري.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.