نادٍ إنجليزي مهدد بخصم 12 نقطة في الدوري

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص عقوبة قاسية تنتظر نادي إيفرتون الإنجليزي، بخصم 12 نقطة من رصيده ببطولة الدوري.

وبات نادي إيفرتون مهدد بخصم عدد كبير من النقاط في الدوري الإنجليزي، بسبب عدم الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف، وبعض المخالفات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه من المتوقع أن يتم صدور حكم ضد نادي إيفرتون بخصوص الوضع المالي في النادي خلال هذا الأسبوع.

أقرأ أيضًا.. ساديو ماني يستحوذ على ناد فرنسي

وأوضحت أن رابطة الدوري الإنجليزي تستعد لفرض عقوبة على إيفرتون في حال ثبت إدانتهم.

بينما قالت صحيفة “تليجراف” البريطانية، أن إيفرتون مهدد بخصم 12 نقطة في قضية مرفوعة ضدهم من رابطة الدوري الإنجليزي بسبب انتهاك قواعد الربح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تم تنفيذ العقوبة سيتعرض إيفرتون لخطر الهبوطء خاصة أنه يقع في المركز السادس عشر.

وأكدت أنه يتم الاستماع في الوقت الحالي قي قضية إيفرتون من قبل لجنة مستقلة، حيث خسائر مالية قدرها 304 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.

وأفادت الصحيفة أن نادي إيفرتون أكد أنهم امتثلوا للقواعد ويصرون على أنهم سيدافعون بقوة عن موقفهم.