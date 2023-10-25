تشكيل برشلونة لمواجهة شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل البرسا الرسمي لمواجهة نظيره فريق شاختار دونيتسك الأوكراني، في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة بنظيره شاختار دونيتسك، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب “مونتجويك”، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة الإسباني وشاختار دونيتسك، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

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وضم تشكيل برشلونة ضد شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا كل من:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: ماركوس ألونسو – رونالد أراخو – إينيجو مارتينيز – جواو كانسيلو.

في خط الوسط: أوريول روميو – إلكاي جوندوجان – فيرمين لوبيز.

في خط الهجوم: جواو فيليكس – لامين توريس يامال – فيران توريس.

ويدخل برشلونة المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد شاختار دونيتسك، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتذاع مباراة برشلونة ضد شاختار دونيتسك عبر قناة BeIN Sport 2 HD، بتعليق “خليل البلوشي”.