بعد زوال عهد مرتضى منصور.. القيعي يدفع الخطيب لزيارة الزمالك

علق عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي، على دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب لمجلس إدارة القلعة الحمراء لزيارة النادي في الفترة المقبلة.

وقال القيعي في تصريحات إذاعية:”الاهلي أرسل تهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك بعد نجاحه بسبب رؤيته أن هناك مجلس إدارة يعيد الهدوء مرة أخرى للعلاقات بين الناديين”.

وأكد “القيعي” على ترحيبه بدعوة نادي الزمالك، لمجلس إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب لزيارة مقر القلعة البيضاء في الفترة المقبلة وذلك بعد انتهاء عهد مرتضى منصور.

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وتابع تصريحاته: “زيارة الزمالك أمر وارد، وحدث في السابق أكثر من مرة، وعندما كنت عضو فى مجلس إدارة الأهلي كنا بشكل دائم نجري اجتماعات داخل الأهلي أو الزمالك وكانت الأمور تسير بشكل مميز”.

وأكد عدلي القيعي أن الفترة الحالية تاريخية، ومناسبة لعودة العلاقات الطبيعية بين القطبين بعدما توترت في الفترة الماضية خلال مجلس مرتضى منصور.