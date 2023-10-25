رابطة الأندية تعلن عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية، اليوم الأربعاء، عن أفضل هدف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري، بعد منافسة بين 4 لاعبين.

وتنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، كلًا من أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا، حسام أشرف لاعب بلدية المحلة.

بالإضافة إلى يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك، ولاعب فاركو رزقي حمرون.

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وأكدت رابطة الأندية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن هدف الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الاهلي، هو الأفضل في الجولة الرابعة.

وكان قندوسي، قد أحرز هدفين في الفوز الذي حققه فريق سيراميكا كليوباترا، على حساب نظيره الداخلية بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

والجدير بالذكر أن مباراة الاهلي ضد الجونة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، قد تأجلت بسبب ارتباطه بمباريات الدوري الأفريقي.