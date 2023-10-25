مصدر يكشف استعددات مكثفة لـ أحمد حجازي للحاق أمم أفريقيا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مقرب من أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني وفريق اتحاد جدة السعودي، اقتراب عودته للملاعب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة والمشاركة مع المنتخب الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

وكان أحمد حجازي تعرض للإصابة، مع فريقه السعودي بقطع في الرباط الصليبي قبل انتهاء الموسم الماضي وخضع للجراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "حجازي يخوض تدريبات مكثفة في الوقت الحالي، من أجل العودة للملاعب في أسرع وقت.

أضاف المصدر: "هذه الفترة تشهد ضغطا كبيرا للاعب الدولي، حيث يخوض فترة التأهيل صباحا ومساءا، حتى يتمكن من العودة قبل كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر لها في يناير 2024 بدولة كوت ديفوار".

أوضح المصدر: "دعوة أحمد حجازي من قبل روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب في المعسكر الماضي بالإمارات، كان الهدف منها رفع الحالة المعنوية للاعب، وتجهيزه نفسيا للتواجد مع الفراعنة في الفترة المقبلة.