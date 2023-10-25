بعد فاجيولي وتونالي.. ضحايا المراهنات في الدوريين الإنجليزي والأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

ينجرف كثير من لاعبي كرة القدم في المرهنات، رغم حظر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المراهنة والمقامرة بشكل مباشر أو غير مباشر، حسب المادة 26 من قانون الأخلاقيات في الفيفا، إذ لا تقل عقوبة الجرائم السابقة عن 100.00 فرنك سويسري والإيقاف كحد أقصى 3 سنوات.

وتعرض نيكولو فاجيولي، لاعب يوفنتوس الإيطالي للإيقاف لمدة 7 أشهر، بسبب المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت، وقد يواجه نجم نيوكاسل ساندرو تونالي الإيقاف لفترة أطول في نفس القضية، نظراً أن الأول اعترف بالجريمة.

بالعودة إلى المراهنات في البريميرليج، وفقا لموقع "RT" قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف هاري توفولو، لاعب نوتنجهام فورست لمدة 5 أشهر (حتى نهاية موسم 2024-2025) مع إيقاف التنفيذ وتوقيع غرامة مالية عليه تصل إلى 21 ألف جنيه إسترليني، بسبب المراهنات.

في يونيو 2013 حسب سكاي نيوز، أعلن الاتحاد الإنجليزي إيقاف لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا للشباب، أندروس تاونسند، لمدة شهر، بسبب المشاركة في مراهنات لم يلعب مبارياتها.

من الدوري الإنجليزي للأمريكي، تعرض أربعة لاعبين للإيقاف في يونيو الماضي حتى نهاية الموسم، بسبب المراهنات الرياضية "المقامرة" في الدوري، منهم، رودجرز، بيري، تايلور.