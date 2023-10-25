عدلي القيعي: الأهلي والزمالك ليس أعداء.. وهذا سبب غياب إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث عدلي القيعي مدير شركة الكرة بالنادي الأهلي، عن العلاقة بين ناديي الأهلي والزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد تولي مجلس جديد للقلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب.

قال عدلي القيعي في برنامج إذاعي: "حدثت من قبل صفقات بين الأهلي والزمالك ، والعلاقة ستظل مستمرة بين الفريقين طوال التاريخ لصالح الكرة المصرية.

أضاف "القيعي": "الأهلي والزمالك منافسين وليس أعداء، والمنافسة بينهما لم ولن تنتهي وكل نادي من حقه أن يفعل كل شئ لصالح ناديه ، حتى إذا كان التفاوض لضم لاعب من الآخر.

وأكمل: "وافقنا من قبل على رحيل لاعبين من الأهلي إلى الزمالك مثل دومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي، وأرحب بالتعاون مع الزمالك ولكن الكل يبحث عن مصلحته بالطبع".

وعن غياب إمام عاشور في مواجهتي سيمبا قال عدلي القيعي: "كولر لديه رأي صحيح وهو عدم المغامرة باللاعب في مباراتي سيمبا التنزاني بالدوري الأفريقي، خوفًا من تفاقم إصابته، وأن يخسره طوال الفترة المقبلة".

وأتم تصريحاته: "أمام عاشور إضافة قوية للنادي الأهلي، ولكن الأمر فيه أكثر من شق مثل طريقة العلاج والتأهيل، والمدرب لابد أن يحافظ عليه للفترة المقبلة، أورى أنه تعامل بذكاء مع هذا الأمر".