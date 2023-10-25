30 ألف جنيه للمباراة.. كيف دخلت المراهنات صفوف الدرجة الثانية في الدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو" ، لاعب الزمالك السابق بعض حالات المراهنات في مصر بالتحديد في دوري الدرجة الثانية، عبر برنامجه التليفزيوني، إذ يقوم موقع "وان إكس بيد" بالتلاعب بنظام الأمان داخل مصر ويتيح المراهنات للشباب الصغير (عمر 13 و 14 عاما)، هذا للمراهنة على الدوري المصري ودوري الدرجة الثانية.

في 24 نوفمبر 2022، جمعت مباراة في قسم الدرجة الثانية بين مركز شباب طامية ونادي الألومنيوم واكتشف فؤاد سلامة، المدير الفني للأول ونجم المقاصة الأسبق أن بعض اللاعبين في فريقه يتم تجنيدهم من إحدى شركات المراهنات للخروج بنتيجة معينة من اللقاء.

وتقدم حينها رئيس مجلس إدارة مركز شباب طامية بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد رشدي صادق عبيد، لاعب نادي قنا في قسم الدرجة الثالثة ومحمود سيد جابر، لاعب مركز شباب طامية في الممتاز ب، وذلك لاتفاق الأول مع الثاني على "تفويت" المباراة لصالح الألمونيوم، مقابل 30 ألف جنيه، وانتهت المباراة وفقا للمراهنة بفوز الأخير 3-1، رغم رفض اللاعبين.

السبب النفسي للمراهنات

أرجع جمال فرويز استشاري الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" القيام بالمراهنات إلى اضطراب في الشخصية والبحث السريع عن المال، إذ أن الأسباب السابقة مع الاستعداد للإنحراف السلوكي يهيئ الطريق للوسيط، الذي يستدرج ضحاياه.

قال فرويز: "قابلت حالة خسرت 3 مليون جنيه، بعدما كسب كثيراً بدأ في الخسارة وكل مرة يشارك يبرر أنه يريد التعويض، وفي النهاية اضطر إلى بيع سيارته وشقته ومكتبه"، وفسر مراهنات لاعبي كرة القدم بالسلوك السيكوباتي.

يكون العلاج من إدمان المراهنات بالعزل في مكان آمن من أسبوعين إلى ثلاثة مع الجلسات والعلاج، لكن بالنسبة للشباب المراهقين يكون بالرقابة الأسرية.