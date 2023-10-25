4 ملفات شائكة تنتظر مجلس الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تسلم مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب، المهمة بشكل رسمي خلال الساعات الماضية، من أجل إعادة تصحيح مسار القلعة البيضاء مرة أخرى.

ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك، تحديات كبيرة داخل نادي الزمالك، في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه الأبيض، بسبب الأزمة المالية.

وينشر موقع الخليج 365، أولويات مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، وبالتحديد العمال على أربعة ملفات شائكة، لإعادة فريق الكرة مرة أخرى إلى المسار الصحيح.

-صرف مستحقات اللاعبين

يعد ملف صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ضمن أولويات مجلس إدارة نادي الزمالك، في ظل الرغبة في ضمان استقرار الفريق، وتحقيق نتائج جيدة في بطولة الدوري، خاصة وأنه يوجد بعض اللاعبين لم يحصلوا سوى على 50% فقط من مستحقات الموسم الماضي.

-تجديد عقود اللاعبين

ويعمل مجلس إدارة نادي الزمالك أيضا على تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسها أحمد فتوح والحارس محمد صبحي.

وتحدث أعضاء نادي الزمالك في الفترة الماضية عبر وسائل الإعلام، أنه هناك جلسة ستجمعهم بأحمد فتوح لاعب الفريق في الفترة المقبل لتجديد عقده بشكل رسمي، ونفس الأمر للحارس محمد صبحي واستمرارهم داخل القلعة البيضاء.

-حل أزمة القيد

ويعد حل أزمة وقف القيد، من أهم أولويات مجلس إدارة نادي الزمالك، خاصة وأنه الشغل الشاغل للجماهير البيضاء من أجل التعاقد مع صفقات جديدة.

ويعمل مجلس الزمالك، على التوصل لاتفاق مع نادي سبورتنج لشبونة، من أجل دفع الغرامة الموقعة من قبل الاتحاد الدولي والمقدرة بمبلغ حوالي 2 مليون دولار، بجانب مستحقات اللاعب الغاني أتشمبونج التي تبلغ 270 ألف دولار.

-التعاقد مع صفقات جديدة

كما يعمل مجلس إدارة نادي الزمالك، على التعاقد مع صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتعويض عدم التعاقد مع لاعبين في الصيف الماضي بسبب إيقاف القيد.

ويعمل مجلس إدارة نادي الزمالك، على تلبية احتياجات المدير الفني الكولومبي للفريق، والتعاقد صفقات جديدة، في العديد من المراكز، حال حل أزمة القيد، في ظل مشاركة فريق الزمالك هذا الموسم، في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.