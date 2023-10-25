بعد نهاية الجولة الثالثة.. ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اختتمت مباريات الجولة الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا، مساء اليوم، وشهدت الجولة عدة مباريات، أبرزها فوز الهلال بسداسية ومباراة قوية بين النصر والدحيل.

نرصد ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا:

المجموعة الأولى:

العين، 9 نقاط

باختاكور، 3 نقاط

الفيحاء، 3 نقاط

نادي أهال، 3 نقاط

المجموعة الثانية:

الشارقة، 7 نقاط

نسف شرقي، 6 نقاط

السد، 4 نقاط

الفيصلي، 0 نقاط

المجموعة الثالثة:

الاتحاد، 6 نقاط

سباهان، 4 نقاط

القوة الجوية، 4 نقاط

اجمك إف سي، 0 نقاط

المجموعة الرابعة:

الهلال، 7 نقاط

نافباخور، 7 نقاط

نساجي، 3 نقاط

مومباي سيتي، 0 نقاط

المجموعة الخامسة:

النصر، 9 نقاط

برسبوليس، 6 نقاط

الدحيل، 1 نقاط

استقلال دوشنبه، 1 نقاط

المجموعة السادسة:

بانكوك يونايتد، 9 نقاط

جيونبوك، 6 نقاط

ليون سيتي سيلورز، 3 نقاط

كيتشي، 0 نقاط

المجموعة السابعة:

شاندونج تايشان، 6 نقاط

انشيون، 6 نقاط

يوكوهاما مارينوس، 6 نقاط

كايا، 0 نقاط

المجموعة الثامنة:

ملبورن، 7 نقاط

كوفو، 4 نقاط

بوريرام، 3 نقاط

جيجيانج، 3 نقاط

المجموعة التاسعة:

كاواساكي، 9 نقاط

أولسان، 6 نقاط

جوهور، 3 نقاط

باثوم يونايتد، 0 نقاط

المجموعة العاشرة:

ستيلرز، 9 نقاط

أوراوا، 4 نقاط

ووهان ثري تاونز، 4 نقاط

هانوي، 0 نقاط