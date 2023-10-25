"ستكون الثامنة له".. الإيطالي فابريزيو رومانو يتوقع الفائز بالكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو توقعاته للفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس".

نشر فابريزيو صورة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي بالكرة الذهبية، وعلق: "من المتوقع أن يفوز ليو ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2023، من المقرر تأكيد جميع المؤشرات ولكن ميسي سيكون الفائز النهائي مرة أخرى".

اختتم: "سيتم الكشف عن القرار الرسمي مساء الاثنين في باريس، ستكون الكرة الذهبية الثامنة التاريخية لميسي".

يذكر أن ميسي ترشح للكرة الذهبية 2023، عقب الفوز مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022.