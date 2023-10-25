شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا رحلة خاصة لنقل بعثة النادى الأهلى إلى جوهانسبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران، غدا، الخميس، رحلة خاصة رقم MS3800 من طراز بوينج B737-800NG إلى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا تنقل على متنها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، لمواجهة فريق صن داونز يوم 29 أكتوبر الجارى فى نصف نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتقلع طائرة مصر للطيران من مطار القاهرة الدولى وعلى متنها بعثة النادي الأهلى، وسط إستعدادات مكثفة من فرق عمل مصر للطيران الناقل الوطني لتقديم خدمة سفر مميزة لممثل كرة القدم المصرية في البطولة الأفريقية.