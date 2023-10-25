شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه ينافس على 5 ميداليات ببطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل 5 لاعبين من منتخبنا الوطني إلى مباريات الميداليات، حيث تأهل 3 لاعبين إلى المباراة النهائية والمنافسة على الذهبية ، وينافس اثنان على البرونزية ، ببطولة العالم للكاراتيه المقامة حاليا في المجر، حيث ستقام النهائيات يوم الأحد المقبل .

ينافس طه طارق على الميدالية الذهبية بعدما انتزع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية في منافسات كوميتيه فردي رجال وزن فوق 84 كجم ليواجه الفرنسي مهدي فيلالي.كما تمكن يوسف عماد من التأهل إلى النهائي في منافسات كوميتيه فردي رجال في وزن تحت 84 كجم ليواجه في النهائي الإيراني مهدي خودابخشي.

وتأهل عبد الله ممدوح إلى نهائي منافسات وزن تحت 75 كجم كوميتيه بعد تغلبه على بطل اوكرانيا في الدور قبل النهائي للبطولة، لينافس على الميدالية الذهبية في البطولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنافس فيه منه شعبان على برونزية وزن فوق68 كجم بينما ينافس كريم غالى على برونزية منافسات الكاتا فردى رجال ، ومن المتوقع أن يزداد عدد اللاعبين الذين سيتأهلون إلى المباريات النهائية اليوم، حيث إن المنافسات جارية على بقية الموازين.

وأشاد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبو منتخبنا الوطني في البطولة العالمية، موضحا أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل رفع العلم المصري عاليا في مختلف المحافل الدولية.

أضاف أن جميع المتأهلين للمنافسات النهائية من البطولة العالمية في حالة تركيز تام من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو الصعود على منصة التتويج.

تضم قائمة لاعبي المنتخب المصري في البطولة 22 لاعب ولاعبة، حيث تضم قائمة اللاعبين كلًا من: “عمرو علاء حسين في وزن 60 ك، علي محمد الصاوي في وزن 67 ك وجماعي، عبد الله ممدوح في وزن 75 ك وجماعي، يوسف عماد في وزن 84 ك وجماعي، طه طارق في وزن +84 ك وجماعي، عبد الله هشام في جماعي، أحمد رجب المصري في جماعي، عمر أشرف مصطفى في جماعي“.

بالإضافة إلى: “صلاح الدين محمد في كاتا فردي رجال، زياد محمد عبد الرحمن في كاتا جماعي رجال، عبد الرحمن هشام في كاتا جماعي رجال، مصطفى محمد الغباشي في كاتا جماعي رجال“.

بينما تضم قائمة اللاعبات كلًا من: “ريم أحمد رمزي في وزن 50 ك، أحلام حمدي في وزن 55 ك وجماعي، نورسين محمد في وزن 61 ك، علا متولي في وزن 68 ك، منة شعبان في وزن +68 ك وجماعي، سهيلة أحمد في كوميتيه جماعي، دهب ياقوت في كوميتيه حماعي، آية هشام في كاتا فردي سيدات وجماعي، أسماء مجدي في كاتا جماعي، ونهى عمرو في كاتا جماعي“.